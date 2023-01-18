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37 минут назад

Австралия направит 70 военных инструкторов для обучения украинских солдат

ТАСС

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Австралийские солдаты примут участие в программе подготовки украинских военных: 70 военнослужащих до конца текущей недели отправятся в Великобританию, чтобы начать обучение новобранцев ВСУ, сообщил в среду министр обороны страны Ричард Марлз.

"Австралийские солдаты покинут Дарвин на этой неделе, чтобы присоединиться к подготовке украинских новобранцев. Контингент из 70 военнослужащих австралийских ВС будет дислоцирован <…> на площадке учебной программы в Великобритании", - указал глава оборонного ведомства, отметив, что австралийские военные намерены сосредоточиться на обучении солдат ВСУ "базовой тактике пехоты в городских и лесных условиях".

В своем заявлении, опубликованном на официальном сайте Минобороны, Марлз подчеркнул, что ни один сотрудник Министерства обороны Австралии "не поедет на территорию Украины в рамках этой программы".

Ранее в рамках военной помощи Австралия отправила на Украину 90 БТР Bushmaster, шесть гаубиц M777, 28 бронемашин M113, противотанковое и другое оружие. Общий объем средств, выделенных Канберрой на поддержку Киева, составил порядка 655 млн австралийских долларов ($422 млн), большая часть этой суммы - около 475 млн австралийских долларов ($306 млн ) - ушла на закупку вооружений.

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