Кадыров сообщил о взятии чеченскими бойцами опорного пункта ВСУ на марьинском направлении

Бойцы полка спецназначения «Север-Ахмат» из Чечни взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины на марьинском направлении, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
В плену оказалось внушительное количество украинских бойцов.
«Бойцы полка спецназначения "Север-Ахмат" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции. Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен», — заявил политик.
Отмечается, что узел сопротивления состоял из непрерывной линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для ВСУ местности.
Такой результат чеченских воинов Кадыров назвал «блестящим», так как данный рубеж обороны был стратегически важен, а «его взятие является существенным успехом на марьинском фронте».
Глава Чечни также добавил видео и, акцентировав внимание, что на кадрах чеченские бойцы под артобстрелом оказали первую помощь пленным.
Ранее Казыров заявил, что информация о якобы гибели чеченских командиров в зоне проведения специальной военной операции, является небылицами.