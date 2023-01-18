Кадыров сообщил о взятии чеченскими бойцами опорного пункта ВСУ на марьинском направлении

Бойцы полка спецназначения «Север-Ахмат» из Чечни взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины на марьинском направлении, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фото: ТАСС ТАСС

В плену оказалось внушительное количество украинских бойцов.

«Бойцы полка спецназначения "Север-Ахмат" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции. Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен», — заявил политик.

Отмечается, что узел сопротивления состоял из непрерывной линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для ВСУ местности.

Такой результат чеченских воинов Кадыров назвал «блестящим», так как данный рубеж обороны был стратегически важен, а «его взятие является существенным успехом на марьинском фронте».

Глава Чечни также добавил видео и, акцентировав внимание, что на кадрах чеченские бойцы под артобстрелом оказали первую помощь пленным.