В США заявили о продолжении поставок Киеву средств ПВО

"<...> США продолжат предоставлять <...> Украине то, что ей нужно для защиты себя. Это невероятно важно. Это то, что президент [США Джо Байден] пообещал президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, когда тот был здесь (в Вашингтоне - прим. ТАСС) не так давно. Это включает системы ПВО. <...> Мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности", - утверждала она.