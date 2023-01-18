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18 минут назад

В США заявили о продолжении поставок Киеву средств ПВО

ТАСС

Власти США продолжат поставлять Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник на регулярном брифинге, комментируя ситуацию с обрушением части дома в Днепропетровске.

В США заявили о продолжении поставок Киеву средств ПВО
Фото: ТАССТАСС

"<...> США продолжат предоставлять <...> Украине то, что ей нужно для защиты себя. Это невероятно важно. Это то, что президент [США Джо Байден] пообещал президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, когда тот был здесь (в Вашингтоне - прим. ТАСС) не так давно. Это включает системы ПВО. <...> Мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности", - утверждала она.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович вечером 14 января заявил, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него сбитой украинской системой ПВО ракеты. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности. Позднее Арестович подал в отставку со своего поста.

Кремль ранее отверг обвинения в адрес РФ в связи с ударом по дому в Днепропетровске. Как заявил 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные не наносят ударов по жилым домам, украинская сторона уже говорила о том, что обрушение дома в Днепропетровске стало следствием действия контрракеты ПВО.

Армия,Алексей Арестович,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Администрация США,
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