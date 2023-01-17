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1 час назад

Кадыров рассказал «отличные» новости с Марьинского направления

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы полка спецназначения «Север-АХМАТ» взяли штурмом опорный пункт на Марьинском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

Кадыров рассказал «отличные» новости с Марьинского направления
Фото: 

«Есть отличные новости из зоны СВО, а именно, с Марьинского направления! Бойцы полка спецназначения "Север-АХМАТ" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции», — заявил глава республики.

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Кадыров рассказал, что узел сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ был оборудован и состоял из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для украинских военных местности. Этот рубеж обороны был стратегически важен и его взятие является существенным успехом на Марьинском направлении, подчеркнул глава Чечни.

Армия,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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