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7 минут назад

Названо число танков, которые ФРГ может передать Украине

Елена Прошина

Если Берлин в скором времени примет решение об отправке Киеву танков Leopard 2 и немедленно разместит заказ, то немецкая промышленность поставит 10-15 таких танков уже в 2023 году. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

Названо число танков, которые ФРГ может передать Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, оборонная промышленность ФРГ имеет необходимые мощности для производства до 15 отремонтированных Leopard в 2023 году. Однако для реализации этого нужно соответствующее решение Берлина.

«Если правительство примет его сегодня-завтра, то Украина получит свое оружие в виде батареи танков к октябрю-ноябрю текущего года», — добавили собеседники FAZ.

При этом отмечается, что, в случае согласования поставок Leopard 2 Киеву, темпы поставок составят по одному танку в неделю, начиная с октября.

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