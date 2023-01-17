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8 минут назад

Глава Еврокомиссии призвала передать Украине любое оружие

Lenta.ruиещё 1

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала союзников сделать важный шаг вперед в поддержке Украины и передать Киеву любое оружие, которое он способен использовать. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава Еврокомиссии призвала передать Украине любое оружие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, она ожидает, что такое решение будет принято на встрече контактной группы по Украине на немецкой авиабазе Рамштайн 20 января. Фон дер Ляйен считает, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, включая современные системы.

Она также подчеркнула, что Евросоюз уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на 18 миллиардов евро.

Ранее Мэр Киева Кличко рассказал о «позитивных решениях» Германии по поставкам оружия для Украины.

Армия,Еврокомиссия,ЕС,
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