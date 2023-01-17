Глава Еврокомиссии призвала передать Украине любое оружие

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала союзников сделать важный шаг вперед в поддержке Украины и передать Киеву любое оружие, которое он способен использовать. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По ее словам, она ожидает, что такое решение будет принято на встрече контактной группы по Украине на немецкой авиабазе Рамштайн 20 января. Фон дер Ляйен считает, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, включая современные системы.

Она также подчеркнула, что Евросоюз уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на 18 миллиардов евро.