Глава Еврокомиссии призвала передать Украине любое оружие

"У Евросоюза нет своих войск, но я с самого начала заявляла, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, включая современные системы. Поэтому я ожидаю, что на встрече в Рамштайне, которая будет 20 января, будет сделан важный шаг вперед в поддержке Украины", - сказала фон дер Ляйен.