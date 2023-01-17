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5 минут назад

Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать

ТАССиещё 3

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января будет сделан важный шаг вперед в поддержке Украины, и призывает дать Киеву любое оружие, которое он может использовать.

Глава Еврокомиссии призвала передать Украине любое оружие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом глава ЕК заявила во вторник телекомпании CNN на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос, поддерживает ли она как бывший министр обороны Германии поставки Киеву немецких танков Leopard.

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Евросоюза нет своих войск, но я с самого начала заявляла, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, включая современные системы. Поэтому я ожидаю, что на встрече в Рамштайне, которая будет 20 января, будет сделан важный шаг вперед в поддержке Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что Евросоюз, в свою очередь, уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на €18 млрд.

Армия,Еврокомиссия,ЕС,
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