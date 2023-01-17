США начали обучать украинских военных работе с Patriot

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США уже начали обучать использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot украинских военных. Об этом сообщает РИА «Новости» .

По словам Райдера, подготовка займет несколько месяцев. Он также добавил, что всего в США планируют обучить 90-100 военных.