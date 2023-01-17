США начали обучать украинских военных работе с Patriot

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США уже начали обучать использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot украинских военных. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Райдера, подготовка займет несколько месяцев. Он также добавил, что всего в США планируют обучить 90-100 военных.
«Обучение начато… оно займет несколько месяцев», – сказал Райдера во время брифинга для журналистов.
Ранее стало известно, что власти Нидерландов рассматривают возможность отправки Киеву ЗРК Patriot.
«Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot на Украину... Правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о развертывании», – сообщили СМИ.