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36 минут назад

Подсчитано число ядерных боеголовок США

Елена Прошина

На начало 2023 года США имеют 1770 развернутыми ядерными боеголовками на межконтинентальных баллистических ракетах шахтного базирования, стратегически подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные американского Бюллетеня ученых-атомщиков.

Подсчитано число ядерных боеголовок США
Фото:  U.S. D.O.D U.S. D.O.D

Уточняется, что 1370 боеголовок размещено на 400 ракетах Minuteman III, 280 Trident D5 и 24 стратегических атомных подводных лодках. Еще 300 боезарядов установлено на 46 бомбардировщиках B-52H и 20 стелс-бомбардировщиках B-2. Оставшиеся 100 ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Европе.

Еще 1938 боеголовок находятся в резерве у США, они не развернуты на носителях. Отмечается, что состав стратегических ядерных сил Соединенных Штатов за последний год практически не изменился.

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