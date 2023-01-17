Подсчитано число ядерных боеголовок США

На начало 2023 года США имеют 1770 развернутыми ядерными боеголовками на межконтинентальных баллистических ракетах шахтного базирования, стратегически подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные американского Бюллетеня ученых-атомщиков.

Фото: U.S. D.O.D U.S. D.O.D

Уточняется, что 1370 боеголовок размещено на 400 ракетах Minuteman III, 280 Trident D5 и 24 стратегических атомных подводных лодках. Еще 300 боезарядов установлено на 46 бомбардировщиках B-52H и 20 стелс-бомбардировщиках B-2. Оставшиеся 100 ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Европе.