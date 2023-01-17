Нидерланды могут передать Украине ЗРК Patriot

«В вопросе передачи танков Leopard 2 многое будет зависеть от того, как поведет себя Берлин. Сама процедура требует разрешения на экспорт со стороны ФРГ, и, кроме того, немецкий военно-промышленный комплекс имеет серьезное влияние в отношении того, как и какое оборудование мы сможем получить взамен», – сказал Савола.