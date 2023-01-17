Нидерланды могут передать Украине ЗРК Patriot

Власти Нидерландов рассматривают возможность отправки Киеву ЗРК Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что власти Нидерландов должны принять окончательное решение в ближайшее время.
«Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot на Украину... Правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о развертывании», – сообщает источник.
Ранее исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола заявил, что передача танков Leopard 2 Украине зависит от позиции Германии.
«В вопросе передачи танков Leopard 2 многое будет зависеть от того, как поведет себя Берлин. Сама процедура требует разрешения на экспорт со стороны ФРГ, и, кроме того, немецкий военно-промышленный комплекс имеет серьезное влияние в отношении того, как и какое оборудование мы сможем получить взамен», – сказал Савола.