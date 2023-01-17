В Британии заявили о возможности Путина потопить НАТО

Россия может использовать ядерные торпеды «Посейдон», чтобы вызвать цунами и потопить страны НАТО. Об этом пишет британский таблоид Express со ссылкой на источник в Кремле, который сообщил, что первая партия ядерных торпед загружена на подводную лодку «Белгород».
Как пишет обозреватель Express Джек Уолтерс (Jack Walters), первый боекомплект торпед «Посейдон» изготовлен, и в ближайшее время его получит подводная лодка «Белгород». Оружие оснащено ядерной энергетической установкой, что позволяет ему преодолевать тысячи километров до цели.