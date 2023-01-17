Залужный встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона

Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в Telegram-канале, что провел переговоры с начальником объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Залужный отметил, что в Польше прошла его первая личная встреча с Марком Милли. Он добавил, что рассказал американскому генералу о текущих нуждах ВСУ, поблагодарил за оказанную ранее помощь.

Напомним, что СМИ Украины и США неоднократно сообщали о постоянных контактах Милли и Залужного. Вместе с тем, они проходили исключительно в формате телефонных разговоров.