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42 минуты назад

Залужный встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона

Илья Родин

Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в Telegram-канале, что провел переговоры с начальником объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом пишет РИА «Новости».

Залужный встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона
Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Залужный отметил, что в Польше прошла его первая личная встреча с Марком Милли. Он добавил, что рассказал американскому генералу о текущих нуждах ВСУ, поблагодарил за оказанную ранее помощь.

Напомним, что СМИ Украины и США неоднократно сообщали о постоянных контактах Милли и Залужного. Вместе с тем, они проходили исключительно в формате телефонных разговоров.

В частности, в октябре 2022 года стороны обсудили оперативную обстановку, проанализировали наступательную и оборонительную операции украинских военных.

Армия,В мире,Валерий Залужный,Марк Милли,Пентагон,
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