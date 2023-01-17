В Германии признали участие в украинском конфликте

Германия участвует в конфликте на Украине непрямым образом, признал новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его слова приводит DPA.
«Министерство обороны всегда является большим вызовом — даже в мирное время, а во времена, когда Федеративная Республика Германия участвует в войне, опосредованно, — в особенной мере», — сказал он.
Будущий глава ведомства также заявил, что осознает ответственность и большое значение его назначения на должность.
Ранее Писториус дал первое обещание на посту главы Минобороны. По его словам, он обязуется выполнить поставленные перед ним задачи на 150 процентов.
До этого немецкое правительство утвердило его кандидатуру на позицию министра обороны. Уточняется, что предыдущая глава ведомства Кристина Ламбрехт покинула должность из-за чрезмерного интереса СМИ к ее персоне.