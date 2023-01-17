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10 минут назад

Грузия впервые примет участие в британских учениях по кибербезопасности

ТАСС

Специалисты Бюро кибербезопасности Министерства обороны Грузии впервые примут участие в учениях Defence Cyber Marvel 2, которые состоятся в Великобритании. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Грузия впервые поучаствует в учениях Британии по кибербезопасности
Фото: The British ArmyThe British Army

"Команда Бюро кибербезопасности Министерства обороны Грузии впервые примет участие в киберучениях Defence Cyber Marvel 2, которые организованы армией Великобритании. Учения подразумевают симуляции кибератак на критическую инфраструктуру и информационные системы в реальном времени", - говорится в сообщении.

Целью учений обозначены развитие возможностей в сфере борьбы с кибератаками и повышение обороноспособности. Они пройдут в феврале 2023 года.

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