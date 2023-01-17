Грузия впервые поучаствует в учениях Британии по кибербезопасности

"Команда Бюро кибербезопасности Министерства обороны Грузии впервые примет участие в киберучениях Defence Cyber Marvel 2, которые организованы армией Великобритании. Учения подразумевают симуляции кибератак на критическую инфраструктуру и информационные системы в реальном времени", - говорится в сообщении.