Грузия впервые поучаствует в учениях Британии по кибербезопасности

Специалисты Бюро кибербезопасности Министерства обороны Грузии впервые примут участие в учениях Defence Cyber Marvel 2, которые состоятся в Великобритании. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"Команда Бюро кибербезопасности Министерства обороны Грузии впервые примет участие в киберучениях Defence Cyber Marvel 2, которые организованы армией Великобритании. Учения подразумевают симуляции кибератак на критическую инфраструктуру и информационные системы в реальном времени", - говорится в сообщении.
Целью учений обозначены развитие возможностей в сфере борьбы с кибератаками и повышение обороноспособности. Они пройдут в феврале 2023 года.