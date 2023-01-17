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47 минут назад

Новый министр обороны ФРГ дал первое обещание на посту

Lenta.ruиещё 3

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, который 19 января сменит на этой должности Кристину Ламбрехт, пообещал выложиться на 150 процентов и усилить немецкую армию. Первые обещания на новом посту он дал в эфире телеканала Phoenix.

Новый министр обороны ФРГ дал первое обещание на посту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я хочу сделать бундесвер сильным — для будущих времен. Я очень благодарен, что мне доверили такую должность. И я уже с первого же дня работы возьмусь за [все поставленные мне] задачи на 150 процентов», — заявил будущий министр обороны.

Он добавил, что работа в условиях конфликта на Украине является для него «серьезным и ответственным вызовом».

Ранее правительство Германии утвердило Писториуса новым министром обороны. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку предыдущей главы ведомства Кристины Ламбрехт.

Армия,Кристина Ламбрехт,Олаф Шольц,
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