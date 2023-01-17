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15 минут назад

СМИ: ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией

Илья Родин

Украинские военные укрепляют разнообразные фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Об этом пишет телеканал NBC.

СМИ: ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ВСУ начали строить линию обороны в апреле 2022 года. В настоящее время они «продолжают совершенствовать и укреплять оборону».

В частности, солдаты роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляют их стены досками. Кроме того, через каждые несколько метров они устраивают блиндажи.

Старший лейтенант одного из подразделений, занятых в подготовке укреплений, рассказал, что стройка ведется во всех зонах ответственности. По его мнению, это позволит «скрытно обороняться и проводить контрнаступления».

Офицер пояснил, что у командования нет точных данных о том, откуда начнется наступление со стороны Белоруссии. В итоге, ВСУ приходится готовиться к различным сценариям.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил о том, что белорусские военнослужащие и военная техника не участвуют и не планируют участвовать в противостоянии на Украине.

Армия,Александр Лукашенко,
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