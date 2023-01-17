СМИ: ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией

Украинские военные укрепляют разнообразные фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Об этом пишет телеканал NBC.

Отмечается, что ВСУ начали строить линию обороны в апреле 2022 года. В настоящее время они «продолжают совершенствовать и укреплять оборону».

В частности, солдаты роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляют их стены досками. Кроме того, через каждые несколько метров они устраивают блиндажи.

Старший лейтенант одного из подразделений, занятых в подготовке укреплений, рассказал, что стройка ведется во всех зонах ответственности. По его мнению, это позволит «скрытно обороняться и проводить контрнаступления».

Офицер пояснил, что у командования нет точных данных о том, откуда начнется наступление со стороны Белоруссии. В итоге, ВСУ приходится готовиться к различным сценариям.