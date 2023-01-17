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48 минут назад

В Румынию прибыли самолеты AWACS для слежения за военной авиацией РФ

Илья Родин

В Румынию прибыли три самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. В их задачу входит слежение за российской военной авиацией, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что самолеты НАТО будут размещены на авиабазе Отопени, расположенной поблизости от Бухареста.

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«Наши AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО», - рассказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Уточняется, что AWACS были переброшены на время выполнения миссии с авиабазы в Гайленкирхене (ФРГ).

В НАТО уточнили, что с февраля 2022 года самолеты этого типа осуществляют на регулярной основе патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря. Они отслеживают действия российских летчиков вблизи границ альянса.

Армия,Видео,НАТО,
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