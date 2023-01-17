В Румынию прибыли самолеты AWACS для слежения за военной авиацией РФ

В Румынию прибыли три самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. В их задачу входит слежение за российской военной авиацией, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что самолеты НАТО будут размещены на авиабазе Отопени, расположенной поблизости от Бухареста.

«Наши AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО», - рассказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Уточняется, что AWACS были переброшены на время выполнения миссии с авиабазы в Гайленкирхене (ФРГ).