Два Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном

Два самолета Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над арктическими водами. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Как заявили в российском оборонном ведомстве, полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжался более 10 часов.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», - сообщили в МО РФ.

В Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.