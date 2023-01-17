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10 минут назад

Оценено влияние дронов на ход боевых действий в Донбассе

Lenta.ru

Гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оказывают серьезное влияние на ход боевых действий в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал инструктор по работе с БПЛА Народной милиции Донецкой народной республики Никита Власенко-Ирсетский.

Оценено влияние дронов на ход боевых действий в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

По его словам, дроны серьезно повлияли на тактику обеих сторон так как создали ситуацию гиперинформации в которой противники знают друг о друге практически все.

На Украине разгорелся скандал из-за дронов

Военнослужащий уверен, что дроны принципиально исключают возможность быстро и незаметно концентрировать личный состав для обороны и нападения.

«Это одна из причин позиционного характера нынешнего конфликта», — подчеркнул Власенко-Ирсетский. Он назвал гражданские «дроны первой ласточкой войн будущего» и выразил уверенность, что в XXI веке на дронах будет лежать большая часть усилий и половина войны будет вестись не пехотными группами, а роями дронов с материнской машиной, на которую они ориентируются.

Ранее инструктор по работе с БПЛА в Народной милиции ДНР Никита Власенко-Ирсетский в интервью «Ленте.ру» рассказал о трех основных способах применения гражданских беспилотников на поле боя.

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