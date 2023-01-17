Оценено влияние дронов на ход боевых действий в Донбассе

«Это одна из причин позиционного характера нынешнего конфликта», — подчеркнул Власенко-Ирсетский. Он назвал гражданские «дроны первой ласточкой войн будущего» и выразил уверенность, что в XXI веке на дронах будет лежать большая часть усилий и половина войны будет вестись не пехотными группами, а роями дронов с материнской машиной, на которую они ориентируются.