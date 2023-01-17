В Литве оценили шансы Украины вступить в НАТО

«Двери НАТО открыты для всех. Украина спрашивает нас: "Хорошо, двери открыты, но мы не можем их найти. Где они?" — Поэтому мы должны найти какие-то эффективные гарантии безопасности для Украины, когда она не является членом НАТО. Это нелегко сделать, но это один из важных вопросов саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе», — добавил президент.