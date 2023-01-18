Начальник Генштаба описал взаимодействие ЧВК «Вагнер» и Минобороны

По словам депутата, в декабре он получил обращения от граждан, чьи родственники, заключившие контракты с ЧВК, перестали выходить на связь. Ступин отметил, что информацию об их местоположении в самой ЧВК он не получил, после чего обратился в Минобороны. На его обращение ответил Герасимов.