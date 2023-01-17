В США создали программу помощи по уходу за детьми военнослужащих

В американском штате Кентукки заработала программа поддержки семей военнослужащих, которая предполагает оплату ухода за детьми военных. Об этом сообщает The Lexington Herald.

Фото: Sarah Blake/AP Sarah Blake/AP

По словам губернатора штата Энди Бешира, Кентукки получил федеральное одобрение инициативы предоставить семьям военнослужащих качественный уход за детьми в рамках программы "Уход за детьми в военном районе — ПЛЮС".

Действия программы распространяются на тех военных, которые служат в частях без социальной инфраструктуры.

Семьи, участвующие в программе, будут получать ежемесячную выплату в размере 1500 долларов на оплату ухода за детьми, которые пойдут местным поставщикам таких услуг. Цель состоит в том, чтобы поощрить продолжение службы семейных военных с детьми в вооруженных силах.

Компании, в свою очередь, благодаря программе увеличат доход и расширят свой бизнес за счет включения в перечень клиентов семей военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Лондон оказывает содействие семьям двух британских волонтеров, пропавших в районе Соледара Донецкой народной республики.