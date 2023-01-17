Кадыров назвал экс-главу сухопутных войск Болдырева «генералом бла-бла-бла»

«Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы», — сказал Кадыров.