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57 минут назад

Кадыров назвал экс-главу сухопутных войск Болдырева «генералом бла-бла-бла»

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего главу сухопутных войск России Владимира Болдырева «генералом бла-бла-бла». Его интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву опубликовано в Telegram-канале главы республики.

Кадыров назвал экс-главу сухопутных войск Болдырева «генералом бла-бла-бла»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом Кадыров прокомментировал слова Болдырева о том, что глава Чечни не имел права критиковать генерал-полковника Александра Лапина.

«Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы», — сказал Кадыров.

Армия,Ахмед Дудаев,Владимир Болдырев,Александр Лапин,Рамзан Кадыров,Росгвардия,
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