Финляндия пообещала помочь Украине с поставками танков Leopard

«В настоящее время мы ведем интенсивные дискуссии о том, что еще можем сделать в рамках работы Евро Европейского союза и стран Северной Европы, чтобы помочь Украине», — сказал Хаависто. По его словам, дискуссия о том, поставлять танки Leopard или нет, все еще продолжается.

Берлин до сих пор сопротивлялся этому решению: без него другие страны не смогут поставить Украине танки Leopard, так как их производят в ФРГ. В правительстве также настаивают, что такая техника может отправиться в Киев только в случае полного согласия как стран ЕС между собой, так и объединения с США. Одна из стран, которая пытается оказывать давление на Берлин, — Польша — планирует также создать коалицию поставщиков.