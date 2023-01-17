Обстрел Соледара со стороны ВСУ попал на видео

Телеканал RT опубликовал в Telegram-канале видео, на которое попал обстрел Соледара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Прилеты произошли во время интервью с бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Он рассказал, что это неприцельная стрельба ВСУ: «Квадрокоптеров и "птичек" здесь нет, потому что здесь работают наши средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»). Противник ведет, скорее, беспокоящий огонь в сторону города».

На видео слышны звуки ударов, один из которых, видимо, произошел неподалеку от места проведения интервью. Военный корреспондент RT Arabic Саргон Хадая и военный ЧВК опустились на землю, однако сразу же встали и продолжили разговор.