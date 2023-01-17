В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Обстрел Соледара со стороны ВСУ попал на видео

Lenta.ru

Телеканал RT опубликовал в Telegram-канале видео, на которое попал обстрел Соледара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Прилеты произошли во время интервью с бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Он рассказал, что это неприцельная стрельба ВСУ: «Квадрокоптеров и "птичек" здесь нет, потому что здесь работают наши средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»). Противник ведет, скорее, беспокоящий огонь в сторону города».

На видео слышны звуки ударов, один из которых, видимо, произошел неподалеку от места проведения интервью. Военный корреспондент RT Arabic Саргон Хадая и военный ЧВК опустились на землю, однако сразу же встали и продолжили разговор.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продолжающейся дозачистке оставшихся очагов сопротивления подразделений украинской армии в Соледаре. Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что российские военные взяли под контроль всю территорию города.

Армия,Видео,СВО,Денис Пушилин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители