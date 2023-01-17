Шойгу раскрыл подробности увеличения численности российских войск

Масштабные изменения, в частности, увеличение численности до 1,5 миллиона человек, ждут российскую армию в период с 2023 по 2026 год. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании со своими заместителями, главкомами видами войск и командующими, пишет РИА Новости.

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«Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023-2026 годов, потребуют <...> принятия соответствующих компетентных решений», — сказал Шойгу.

По его словам, увеличение численности армии синхронизируют с поставками вооружений, строительством инфраструктуры и обеспечением войск. Так, будут созданы два межвидовых стратегических объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа. Также будет сформирован армейский корпус в Карелии и «самодостаточные группировки войск» на территории новых субъектов РФ. Кроме того, будут развернуты новые подразделения и переформатированы некоторые уже существующие.

Также Шойгу отметил, что планируется усилить боевую составляющую ВКС РФ, Военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения. Кроме того, будет уделено особое внимание набору контрактников, обеспечению поставок современной техники, а также увеличению полигонов.