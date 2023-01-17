Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл детали штурма Соледара

В ходе штурма Соледара Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми порядка 300 военных. Об этом заявил RT боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, еще больше украинских военных были взяты в плен.

«Обстановка уже здесь спокойная, в городе относительно безопасно, единственную опасность представляют артиллерийские обстрелы, которые периодические случаются», — сообщил он.

Боец ЧВК также раскрыл детали взятия Соледара, он отметил, что «штурм проходил буднично», так как для «Вагнера» городские бои являются одними из самых привычных.

«Это наш конек, несмотря на то, что противник цеплялся за каждый дом и улицу, наши подразделения его методично выбивали», — подчеркнул он.

Российский военный также сообщил, что сложность штурма состояла в том, что в подвалах находились гражданские, а дома в центре были хорошо укреплены. Кроме того, бойцы ВСУ занимали позиции в школе, добавил он.