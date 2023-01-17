В Думу внесен проект об отсрочке от мобилизации для ИП

«Наши предприниматели защищают страну не только на экономическом фронте. По словам министра обороны, мобилизовано 27 тыс. предпринимателей - они никуда не бегут, не прячутся. В России меньше 6 млн предпринимателей: 2,3 млн юрлиц и 3,7 млн ИП. Что такое 27 тысяч человек от этого количества? Это почти полпроцента. А, например, чиновников всех уровней в России около 2,5 млн. Из них мобилизовали всего 1 700 человек. Это семь сотых процента. Как видите, разница в 6 с лишним раз. Кто из них сейчас полезнее для экономики сегодня и завтра?» - прокомментировал инициативу Алексей Нечаев.