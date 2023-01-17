В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
18 минут назад

В Думу внесен проект об отсрочке от мобилизации для ИП

Елена Прошина

Группа депутатов фракции «Новые люди» во главе с их лидером Алексеем Нечаевым внесла в Госдуму законопроект, где предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей. Об этом пишет ТАСС.

В Думу внесен проект об отсрочке от мобилизации для ИП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, отсрочку смогут получить индивидуальные предприниматели и единственные участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять и более человек в течение 6 месяцев, предшествующих началу мобилизации. Эти лица могут быть освобождены от мобилизации, если не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов.

Отсрочку предоставлять предлагается также главам крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом на них не будет распространяться требование об отсутствии задолженности, так как они «непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность РФ».

«Наши предприниматели защищают страну не только на экономическом фронте. По словам министра обороны, мобилизовано 27 тыс. предпринимателей - они никуда не бегут, не прячутся. В России меньше 6 млн предпринимателей: 2,3 млн юрлиц и 3,7 млн ИП. Что такое 27 тысяч человек от этого количества? Это почти полпроцента. А, например, чиновников всех уровней в России около 2,5 млн. Из них мобилизовали всего 1 700 человек. Это семь сотых процента. Как видите, разница в 6 с лишним раз. Кто из них сейчас полезнее для экономики сегодня и завтра?» - прокомментировал инициативу Алексей Нечаев.

Ранее стало известно, что юристы в Госдуме не одобрили проект об освобождении кандидатов и докторов наук от мобилизации. В заключении говорится, что данный законопроект не соотносится с подходом в законодательстве о мобилизации.

Армия,Алексей Нечаев,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители