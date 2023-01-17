В Думу внесен проект об отсрочке от мобилизации для ИП

Группа депутатов фракции «Новые люди» во главе с их лидером Алексеем Нечаевым внесла в Госдуму законопроект, где предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей. Об этом пишет ТАСС.
Согласно документу, отсрочку смогут получить индивидуальные предприниматели и единственные участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять и более человек в течение 6 месяцев, предшествующих началу мобилизации. Эти лица могут быть освобождены от мобилизации, если не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов.
Отсрочку предоставлять предлагается также главам крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом на них не будет распространяться требование об отсутствии задолженности, так как они «непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность РФ».
«Наши предприниматели защищают страну не только на экономическом фронте. По словам министра обороны, мобилизовано 27 тыс. предпринимателей - они никуда не бегут, не прячутся. В России меньше 6 млн предпринимателей: 2,3 млн юрлиц и 3,7 млн ИП. Что такое 27 тысяч человек от этого количества? Это почти полпроцента. А, например, чиновников всех уровней в России около 2,5 млн. Из них мобилизовали всего 1 700 человек. Это семь сотых процента. Как видите, разница в 6 с лишним раз. Кто из них сейчас полезнее для экономики сегодня и завтра?» - прокомментировал инициативу Алексей Нечаев.
Ранее стало известно, что юристы в Госдуме не одобрили проект об освобождении кандидатов и докторов наук от мобилизации. В заключении говорится, что данный законопроект не соотносится с подходом в законодательстве о мобилизации.