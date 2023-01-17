Япония создаст ракету со сменными боеголовками

Япония планирует создать ракету со сменными боеголовками. Об этом пишет Yomiuri.

Издание сообщает, что для крылатой ракеты планируется разработать три вида сменных боеголовок. В публикации отмечается, что они будут предназначены для разведки, нанесения ударов и создания помех в работе противоракетной обороны (ПРО) противника.

Yomiuri уверяет, что перспективные ракеты планируется использовать, в частности, в случае нарушения морских границ Японии.

Дальность ракеты, предназначенной для запуска с мобильной установки, оценивается в одну тысячу километров. Завершить работы по созданию оружия планируется в 2026 году.