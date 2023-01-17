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21 минуту назад

Шойгу высказался об увеличении численности военнослужащих до 1,5 млн

Лера Букина

Министерство обороны РФ сообщило о проведении министром обороны России Сергеем Шойгу совещания по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России.

Это сделано в рамках работы в объединенной группировке войск, задействованной в спецоперации.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн. военнослужащих», - отметил Шойгу.

Совещание было проведено с заместителями министра обороны России, главнокомандующего видами войск и командующими.

Шойгу указал не необходимость добиться того, чтобы все связанные с увеличением численности мероприятия объединились в комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. По его словам, сейчас требуется их синхронизация со сроками поставки вооружения, военной и специальной техники по Гособронзаказу, а также строительством инфраструктуры для размещения войск.

Сейчас на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. Она началась 24 февраля прошлого года.

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