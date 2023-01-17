Шойгу указал не необходимость добиться того, чтобы все связанные с увеличением численности мероприятия объединились в комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. По его словам, сейчас требуется их синхронизация со сроками поставки вооружения, военной и специальной техники по Гособронзаказу, а также строительством инфраструктуры для размещения войск.