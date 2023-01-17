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56 минут назад

В Лондоне заявили об ослабевшей армии из-за решения по Украине

Газета.Ru

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что предоставление Лондоном танков Challenger 2 Украине «временно ослабит» британскую армию.

В Лондоне заявили об ослабевшей армии из-за решения по Украине
Фото: соцсетисоцсети

Также военачальник считает, что отправка танков Киеву «оставит брешь» в запасах страны и усложнит Лондону выполнение обязательств перед НАТО. Сандерс отметил, что в британских ВС из-за этого решения наблюдается обеспокоенность.

«Передача этих средств оставит нас как армию временно более слабыми, это без сомнений», — цитирует Сандерса Life.ru.

Армия,В мире,Патрик Сандерс,Генштаб,НАТО,
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