Турция проведет на границе с Арменией военные учения с участием восьми стран

Военные учения с участием Турции, Азербайджана и еще шести стран начинаются в турецкой провинции Карс, граничащей с Арменией. Об этом сообщает информационное агентство News.am.

По данным издания, участники учений уже прибыли в Карс и начали подготовку.

Министр обороны Косово Арменд Мехай заявил, что целью этих учений является обеспечение координации и взаимодействия между войсками разных стран, проверка боевой готовности частей, взаимное обеспечение продовольствием и одеждой, обучение тыловой тематике.

По данным издания "Sputnik Армения", учения "Зима-2023" проводятся на базе 14-й мотострелковой бригады турецкой армии под управлением командования 3-го армейского корпуса.

Учения будут идти до 2 февраля 2023 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в 2022 году Турция и Азербайджан провели 12 совместных учений.

В начале декабря 2022 года азербайджанские и турецкие военные провели совместные учения в Баку и трех районах Азербайджана — Астаринском, Джебраильском и Имишлинский.