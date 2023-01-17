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38 минут назад

Турция проведет на границе с Арменией военные учения с участием восьми стран

Газета.Ru

Военные учения с участием Турции, Азербайджана и еще шести стран начинаются в турецкой провинции Карс, граничащей с Арменией. Об этом сообщает информационное агентство News.am.

Турция проведет на границе с Арменией военные учения с участием восьми стран
Фото: https://admin.news.rambler.ru/compose?id=50040608&context=clusterhttps://admin.news.rambler.ru/compose?id=50040608&context=cluster

По данным издания, участники учений уже прибыли в Карс и начали подготовку.

Министр обороны Косово Арменд Мехай заявил, что целью этих учений является обеспечение координации и взаимодействия между войсками разных стран, проверка боевой готовности частей, взаимное обеспечение продовольствием и одеждой, обучение тыловой тематике.

По данным издания "Sputnik Армения", учения "Зима-2023" проводятся на базе 14-й мотострелковой бригады турецкой армии под управлением командования 3-го армейского корпуса.

Учения будут идти до 2 февраля 2023 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в 2022 году Турция и Азербайджан провели 12 совместных учений.

В начале декабря 2022 года азербайджанские и турецкие военные провели совместные учения в Баку и трех районах Азербайджана — Астаринском, Джебраильском и Имишлинский.

В учениях был задействован личный состав различных видов войск, боевая и инженерно-саперная техника, а также военная авиация двух стран.

Армия,В мире,Реджеп Эрдоган,
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