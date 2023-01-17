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54 минуты назад

Минобороны России показало дозаправку танков в зоне спецоперации

ТК «Звезда»

Российское оборонное ведомство показало видео с заправкой бронетехники в зоне спецоперации специалистами службы горючего материально-технического обеспечения ВВО.

Минобороны России показало дозаправку танков в зоне спецоперации
Фото:  Минобороны России Минобороны России

«Организация заправки производится оперативно и ежесуточно, ежедневно дозаправка составляет до 10 тонн», - рассказал начальник службы горючего объединения ВВО с позывным Дизель.

Он подчеркнул, что в зимнее время расход топлива выше - это объясняется температурой воздуха и повышенными нагрузками техники.

В Миноброны России сообщили, что передвижные заправочные комплексы разворачиваются в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Они обеспечивают бесперебойную заправку горюче-смазочными материалами танков, БМП и автомобильной техники.

Заправка при этом происходит в любое время суток и при любой погоде.

Также «Звезда» показала, как российские штурмовые отряды ведут бои за Артемовск.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

Армия,Николай Баранов,Минобороны России,
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