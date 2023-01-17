Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке

Все высотные дома в городе Марьинка к западу от Донецка зачищены и контролируются российскими силами, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Есть успехи, достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка», – приводит его слова РИА «Новости».
Пушилин в эфире канала «Россия 24» отметил, что российские военные метр за метром зачищают территорию.
Он выразил надежду, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР, передает ТАСС.
На прошлой неделе Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отмечал, что Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.