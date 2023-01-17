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1 час назад

Пушилин сообщил об успехах российских сил в Марьинке

Lenta.ruиещё 2

Российские военные одерживают весомые успехи в городе Марьинка, где были зачищены все высотки. О скором переходе населенного пункта под контроль союзных сил заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин сообщил об успехах российских сил в Марьинке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. (…) Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль Донецкой народной республики», — заявил он.

Армия,Денис Пушилин,
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