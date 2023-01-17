Пушилин сообщил об успехах российских сил в Марьинке

«Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. (…) Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль Донецкой народной республики», — заявил он.