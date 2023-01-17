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12 минут назад

Пушилин: железнодорожная станция в районе Соледара перешла под контроль ВС РФ

Елена Прошина

Железнодорожная станция «Соль» в районе города Соледара перешла под полный контроль российских войск, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

Пушилин: железнодорожная станция в районе Соледара перешла под контроль ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О том, что станция «Соль» находится под контролем российских военных в понедельник также сообщила пресс-служба основателя ВЧК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Сегодня у нас 16 января 2023. Время 14-16. Взяли мы Соль. Пацаны, огонь!» - говорится в Телеграм-канале предпринимателя.

Ранее стало известно, что российские военные полностью освободили город Соледар. Как уточнили в штабе теробороны ДНР, по состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики «российские войска освободили Соледар».

Армия,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,Верховный суд,
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