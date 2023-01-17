Пушилин: железнодорожная станция в районе Соледара перешла под контроль ВС РФ

Железнодорожная станция «Соль» в районе города Соледара перешла под полный контроль российских войск, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О том, что станция «Соль» находится под контролем российских военных в понедельник также сообщила пресс-служба основателя ВЧК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Сегодня у нас 16 января 2023. Время 14-16. Взяли мы Соль. Пацаны, огонь!» - говорится в Телеграм-канале предпринимателя.