Пушилин: железнодорожная станция в районе Соледара перешла под контроль ВС РФ

Железнодорожная станция «Соль» в районе города Соледара перешла под полный контроль российских войск, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.
О том, что станция «Соль» находится под контролем российских военных в понедельник также сообщила пресс-служба основателя ВЧК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Сегодня у нас 16 января 2023. Время 14-16. Взяли мы Соль. Пацаны, огонь!» - говорится в Телеграм-канале предпринимателя.
Ранее стало известно, что российские военные полностью освободили город Соледар. Как уточнили в штабе теробороны ДНР, по состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики «российские войска освободили Соледар».