В Индии началось производство автоматов Калашникова АК-203, им занимается совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, сообщил «Рособоронэкспорт» .

« Россию и Индию связывают надёжные партнёрские отношения... С запуском серийного производства автоматов Калашникова АК-203 в силовые структуры Индии начнёт поступать качественное, удобное и современное стрелковое оружие», — сообщила компания.

Данная модель сочетает в себе «прекрасную эргономику, адаптивность под пользователя и высокие тактико-технические характеристики», отметили в пресс-службе.