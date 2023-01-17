В Индии началось производство автоматов Калашникова АК-203, им занимается совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, сообщил «Рособоронэкспорт».
«Россию и Индию связывают надёжные партнёрские отношения... С запуском серийного производства автоматов Калашникова АК-203 в силовые структуры Индии начнёт поступать качественное, удобное и современное стрелковое оружие», — сообщила компания.
Данная модель сочетает в себе «прекрасную эргономику, адаптивность под пользователя и высокие тактико-технические характеристики», отметили в пресс-службе.
«Это один из лучших образцов в мире», — подчеркнул гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.