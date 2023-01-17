Стало известно о нестандартном использовании телефонов в зоне СВО

«Я постоянно пользуюсь телефоном, когда нахожусь на передовой. Держу его в режиме полета, без сим-карты, чтобы не могли отследить мое местоположение. Когда появляются вопросы, то с помощью него делаю фотографии мин и растяжек. Потом уже передаю данные об их местоположении, все объясняю», — пояснил он.