В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
47 минут назад

Индия и Египет проведут первые в истории военные учения спецназа

Газета.Ru

Индия и Египет намерены провести первые в истории двух стран совместные учения, в которых будут задействованы силы специального назначения. Об этом сообщает посол Египта в Индии Ваэль Хамед, передает информационное агентство ANI.

Индия и Египет проведут первые в истории военные учения спецназа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам посла, маневры пройдут на территории штата Раджастхан в городах Удайпур, Джайпур и Джодхпур.

"Мы впервые проведем совместные военные учения со спецназом Египта и Индии в Удайпуре, Джайпуре и Джодхпуре. И мы расширяем наше оборонное сотрудничество не только на совместные учения ВВС и ВМФ, но и в силах специального назначения", - приводит издание слова Хамеда.

Совместные военно-морские учения Индии и Египта прошли 5 сентября 2021 года в Средиземном море. Они включали в себя операции по перехвату судов в море, перевозку грузов с помощью вертолетов между кораблям двух стран, а также учения по восстановлению техники.

Ранее сообщалось, что Египет и Южная Корея подписали оборонный контракт на $1,65 млрд, который предусматривает поставку в Египет южнокорейских самоходных гаубиц K9 производства Hanwha Defense, а также передачу технологий их производства.

Глава Управления программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи Кан Ын Хо заявил, что производство К9 в Египте будет локализовано, а также назвал отношения двух стран "выходящими за рамки деловых отношений".

Армия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители