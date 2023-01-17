В ДНР разведчики уничтожили украинскую диверсионную группу

Разведчики 3-го гвардейского батальона спецназа уничтожили украинскую ДРГ при попытке перейти линию боевого соприкосновения в одном из районов с низкой интенсивностью боестолкновений.
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что разведчики засекли передвижения противника с помощью тепловизора и уничтожила с применением ПТРК «Корнет».
Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили посёлок Верхнее Водяное в ДНР.
Он также отметил хорошие результаты подразделений первого армейского корпуса ДНР в боях под Авдеевкой.