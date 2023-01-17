В ДНР разведчики уничтожили украинскую диверсионную группу

Разведчики 3-го гвардейского батальона спецназа уничтожили украинскую ДРГ при попытке перейти линию боевого соприкосновения в одном из районов с низкой интенсивностью боестолкновений.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что разведчики засекли передвижения противника с помощью тепловизора и уничтожила с применением ПТРК «Корнет».

Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили посёлок Верхнее Водяное в ДНР.