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59 минут назад

В ДНР разведчики уничтожили украинскую диверсионную группу

RT на русском

Разведчики 3-го гвардейского батальона спецназа уничтожили украинскую ДРГ при попытке перейти линию боевого соприкосновения в одном из районов с низкой интенсивностью боестолкновений.

В ДНР разведчики уничтожили украинскую диверсионную группу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что разведчики засекли передвижения противника с помощью тепловизора и уничтожила с применением ПТРК «Корнет».

Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили посёлок Верхнее Водяное в ДНР.

Он также отметил хорошие результаты подразделений первого армейского корпуса ДНР в боях под Авдеевкой.

Армия,Денис Пушилин,
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