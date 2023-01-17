Шойгу обратился к группировке войск в зоне проведения спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

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Перед Шойгу выступил с докладом командующий группировкой «Восток», генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он рассказала о текущей обстановке и действиях группировки войск.

Также Шойгу заслушал доклады командующих объединениями и соединениями о выполнении боевых задач на основных направлениях.

Министр подчеркнул, что необходимо поддерживать всестороннее обеспечение войск, участвующих в спецоперации, проводить фортификационные работы и организовать безопасное размещение солдат в полевых условиях.

Также Шойгу поблагодарил военных и вручил им государственные награды.

«Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», - подчеркнул министр.

В июле 2022 года Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Восток», «Юг» и «Центр». Министр вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву за проявленные мужество и героизм.