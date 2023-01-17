Шойгу обратился к группировке войск в зоне проведения спецоперации

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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На командном пункте группировки «Восток» Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях.

Глава российского оборонного ведомства также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях. Особое внимание в ходе работы Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, за проявленные самоотверженность и героизм, и вручил им государственные награды.