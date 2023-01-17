Спецоперация на Украине 17 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 января 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Командир танковой роты ВС РФ рассказал о сдающихся в плен украинских военных

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Командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал, что в последнее время участились случаи, когда украинские солдаты добровольно идут сдаваться в плен на южном участке боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Настроение противника в целом плачевное очень. Потихоньку они начинают сдаваться… Пять человек пришли сами», — сказал он. Командир рассказал, что сперва украинские военнослужащие подползли к позиции, заставив российских солдат думать, что они идут в наступление. Однако украинцы просто подняли руки вверх. Собеседник агентства уточнил, что на запорожском направлении такие случаи перестали быть редкостью.

Он также пояснил, что на передовых позициях на запорожском направлении со стороны Украины преимущественно территориальная оборона.

Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР

Военные силы Украины обстреляли Харцызск в Донецкой Народной Республике, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что обстрел был зафиксирован со стороны вооруженных формирований Украины после полуночи. Из населенного пункта Константиновка в сторону населенного пункта Харцызск выпустили две ракеты из РСЗО. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине

Российские войска наносят ракетные удары исключительно по военным целям. Социальная инфраструктура Украины и жилые дома мирных граждан не являются целью для поражения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», — сказал он.