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22 минуты назад

The Guardian узнала о необходимом количестве танков для Киева

Елена Прошина

Украинской армии для контрнаступления потребуется не менее 100 западных танков. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований, передает газета «Известия».

The Guardian узнала о необходимом количестве танков для Киева
Фото: ТАССТАСС

В статье отмечается, что началом активной помощи со стороны Запада в передаче бронированных боевых машин можно считать анонс поставки 14 британских танков Challenger 2 и намерение Польши отправить на Украину роту Leopard. Однако этого не хватит, чтобы закрыть потребности Киева, который в конце 2022 года предупредил о необходимости получить 300 танков. Великобритания при этом не в силах увеличить поставки боевых машин, так как в составе Вооруженных сил страны всего 227 Challenger 2.

У 13 стран НАТО есть более 2,3 тысячи танков Leopard 2, однако как минимум 300 из них находятся на хранении, а состояние других можно назвать плачевным.

Эксперты также указали, что начальное обучение украинских солдат управлению Challenger 2 и Leopard 2 приблизительно займет от 3 до 6 недель.

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к правительству ФРГ с просьбой разрешить западным странам поставить Leopard 2 Украине. Он указал, что Финляндия и Польша уже готовы предоставить несколько машин, однако для дальнейших поставок требуется официальное разрешение Германии.

Армия,Бен Уоллес,НАТО,
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