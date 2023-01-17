В России опровергли слухи о снарядном голоде

В российской армии имеется достаточное количество боеприпасов. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

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По его утверждению, Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США, и продолжает наращивать выпуск. С учетом имеющихся в арсеналах боеприпасов «снарядного голода нет и не предвидится», — заверил собеседник агентства.