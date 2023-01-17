В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
56 минут назад

РИА Новости: российский офицер заявил, что Киев обманывает иностранных наемников

Газета.Ru

Командир группы "Викинг" Западного военного округа заявил РИА Новости, что украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми и тем самым заманивает иностранных наемников в зону конфликта.

РИА Новости: российский офицер заявил, что Киев обманывает иностранных наемников
Фото: Francisco Seco/APFrancisco Seco/AP

"Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. они очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу Они едут, окрыленные тем, что им ничего не будет", - рассказал собеседник информагентства.

Он добавил, что виноваты во всем украинские пропагандисты, которые представляют отличную от реальности картину. В конце декабря временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что за Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации воюют тысячи наемников более чем из 50 стран. Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что среди наемников Вооруженных сил Украины присутствует немало представителей из стран бывшего Советского Союза.

Армия,СВО,Леонид Пасечник,Андрей Марочко,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители