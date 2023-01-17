Командир группы "Викинг" Западного военного округа заявил РИА Новости, что украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми и тем самым заманивает иностранных наемников в зону конфликта.
"Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. они очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу Они едут, окрыленные тем, что им ничего не будет", - рассказал собеседник информагентства.
Он добавил, что виноваты во всем украинские пропагандисты, которые представляют отличную от реальности картину. В конце декабря временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что за Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации воюют тысячи наемников более чем из 50 стран. Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что среди наемников Вооруженных сил Украины присутствует немало представителей из стран бывшего Советского Союза.