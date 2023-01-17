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31 минуту назад

Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Газета.Ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что над региональным центром сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
Фото: Антон Вергун/РИА НовостиАнтон Вергун/РИА Новости

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО", - написал он.

Чиновник добавил, что оперативные службы города и региона уточняют последствия на земле. Предварительно установлено, что разрушений и пострадавших нет. Гладков пообещал сообщить, если информация изменится. 14 января губернатор сообщал о пожаре в бывшем доме культуры в Корочанском районе.

Позже стало известно, что в результате предполагаемой детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе Белгородской области погибли три человека и 13 пострадали. По данным СМИ, причиной ЧП стал некий старший сержант, который взорвал гранату РГД-5 "ради шутки".

Армия,Пожар в Белгороде,Вячеслав Гладков,
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