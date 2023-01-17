Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что над региональным центром сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: Антон Вергун/РИА Новости Антон Вергун/РИА Новости

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО", - написал он.

Чиновник добавил, что оперативные службы города и региона уточняют последствия на земле. Предварительно установлено, что разрушений и пострадавших нет. Гладков пообещал сообщить, если информация изменится. 14 января губернатор сообщал о пожаре в бывшем доме культуры в Корочанском районе.