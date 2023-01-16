Танкист ВС России рассказал о сдающихся в плен украинских военных

Анонимный командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал журналистам о случаях сдачи в плен украинских боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Настроение противника в целом плачевное очень. Потихоньку они начинают сдаваться… Пять человек пришли сами. Приползли. Сначала подползали. Мы думали, что они идут в наступление. А они просто руки вверх подняли… Я бы не сказал, что это редкость на запорожском направлении», – заявил он.
Командир танковой роты также добавил, что по большей части на передовых позициях запорожского направления находится территориальная оборона. По его словам, в качестве заградотрядов также выступают националистические батальоны украинских боевиков.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Российские войска установили контроль над посёлком Верхнее Водяное недалеко от Донецка.