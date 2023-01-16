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12 минут назад

Танкист ВС России рассказал о сдающихся в плен украинских военных

Елена Прошина

Анонимный командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал журналистам о случаях сдачи в плен украинских боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Танкист ВС России рассказал о сдающихся в плен украинских военных
Фото: ТАССТАСС

«Настроение противника в целом плачевное очень. Потихоньку они начинают сдаваться… Пять человек пришли сами. Приползли. Сначала подползали. Мы думали, что они идут в наступление. А они просто руки вверх подняли… Я бы не сказал, что это редкость на запорожском направлении», – заявил он.

Командир танковой роты также добавил, что по большей части на передовых позициях запорожского направления находится территориальная оборона. По его словам, в качестве заградотрядов также выступают националистические батальоны украинских боевиков.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Российские войска установили контроль над посёлком Верхнее Водяное недалеко от Донецка.

Армия,Денис Пушилин,Верховный суд,
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