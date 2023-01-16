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34 минуты назад

Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка

Елена Прошина

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Российские войска взяли под контроль поселок Верхнее Водяное недалеко от Донецка. Об этом Пушилин написал в своём Telegram-канале.

«Верхнее Водяное под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов», – рассказал он.

Он также добавил, что Верхнее Водяное находится поблизости от Донецка. Посёлок, по словам Пушилина, является стратегически важным населенным пунктом.

Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись домой

Ранее в Минобороны России заявили, что под контроль российских военных полностью перешёл посёлок Соледар.

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