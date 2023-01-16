Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Российские войска взяли под контроль поселок Верхнее Водяное недалеко от Донецка. Об этом Пушилин написал в своём Telegram-канале.

«Верхнее Водяное под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов», – рассказал он.

Он также добавил, что Верхнее Водяное находится поблизости от Донецка. Посёлок, по словам Пушилина, является стратегически важным населенным пунктом.