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7 минут назад

Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись домой

Lenta.ru

Семь военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР), освобожденные 8 января из украинского плена, вернулись домой. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись домой
Фото: ТАССТАСС

«Наши парни прошли через многое, но не сломлены и сохраняют боевой настрой», — написала Морозова.

Отправку военных домой организовал аппарат омбудсмена.

Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит информацию, полученную российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой о пытках российских военнопленных. Также Москалькова призвала омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) потребовать от Киева соблюдения Женевской конвенции на фоне информации об инцидентах.

Армия,СВО,Дарья Морозова,Татьяна Москалькова,Следственный комитет,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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